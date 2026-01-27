В Европе выступили против «фанатика Трампа»

Европейские политики выступили против генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте. Об этом сообщает Politico.

«Это был позорный момент. Рютте думает, что грубое поведение по отношению к европейцам понравится [президенту США Дональду] Трампу. Нам не нужен фанатик Трампа. НАТО необходимо восстановить баланс между усилиями США и Европы», — сказала депутат Европарламента и бывший министр Франции Натали Луазо.

Бывший посол Франции в НАТО Мюриэль Доменак раскритиковала Рютте и отметила, что демонстрация европейской слабости для получения гарантий США — это устаревший подход, который посылает неверный сигнал России.

В свою очередь, не упоминая конкретно Рютте, министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен выразила мнение, что сегодня становится видна необходимость европейского компонента НАТО.

Как отмечает издание, идея укрепления европейцев в рамках военного альянса, впервые выдвинутая Францией несколько лет назад, теперь поддерживается другими странами, включая Германию.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро раскритиковал Рютте за слова о неспособности Европы защитить себя без США. По его словам, «дорогой» Рютте не прав и европейцы могут и должны взять на себя ответственность за свою безопасность.