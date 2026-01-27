ВОЗ оценила риск распространения вируса Нипах

Всемирная организация здравоохранения поддерживает постоянный контакт с органами здравоохранения Индии для оценки рисков, связанных с выявленными случаями заражения вирусом Нипах. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель ВОЗ в Женеве Тарик Жазаревич.

© Газета.Ru

По его словам, вероятность дальнейшего распространения инфекции на данный момент оценивается как низкая. В организации уточнили, что взаимодействие с индийскими властями на федеральном и региональном уровнях ведется с момента поступления информации о заболевших. В рамках этой работы ВОЗ оказывает техническую поддержку и анализирует эпидемиологическую ситуацию.

По оценке ВОЗ, Индия располагает необходимыми возможностями и ресурсами для эффективного сдерживания подобных вспышек и предотвращения их дальнейшего развития.

Распространение опасного для жизни вируса Нипах зафиксировали вблизи индийского города Калькутта. Накануне сообщалось, что там заболели пять человек, около ста находятся на карантине. Препаратов или вакцин для лечения заболевших на данный момент нет.