Слухи о попытке ареста Си: что стоит за чисткой в армии Китая и при чем тут Венесуэла

Глава Китая Си Цзиньпин приступил к серьезному обновлению руководящего состава Народно-освободительной армии Китая (НОАК): главной фигурой на этот раз стал генерал Чжан Юся, которого считали «названым братом» Си. Среди обвинений - коррупция и злоупотребления, однако в СМИ появились слухи о попытке заговора против Си, пишет «Царьград».

Сюжет в стиле Мадуро

Американские СМИ активно продвигают версию о политической подоплеке ареста. По словам их источников, генералу вменяется не только получение взяток, но и передача Вашингтону данных о состоянии ядерного арсенала КНР. Параллельно в соцсетях циркулирует неподтвержденная информация о предотвращенном военном перевороте: якобы 18 января группа высокопоставленных офицеров планировала арестовать Си Цзиньпина, но отдел охраны ЦК сработал на опережение.

Эксперты, на которых ссылается «Царьград», призывают с осторожностью относиться к таким слухам. Они полагают, что вбросы о «заговорах» могут быть частью информационной стратегии США, направленной на создание кризиса доверия в Пекине. Логика проста: посеять сомнения в надежности ядерного щита КНР и спровоцировать Си на жесткие, парализующие армию действия.

«Китай, безусловно, не Венесуэла и свергнуть реально его могут только военные (так было всегда и везде), поэтому их и приходится держать в ежовых рукавицах», - подчеркивается в статье.

Тайваньский фактор

Китаист Николай Вавилов связывает последние события и новости вокруг них с подготовкой к «большой реорганизации» НОАК в 2026 году. По его мнению, для Пекина критически важна лояльность генералов перед лицом возможной эскалации вокруг Тайваня. По словам аналитиков, старая гвардия, ориентированная на сохранение экономических связей с США, может саботировать суверенный курс Си.

Особое внимание приковано к кадровым перестановкам в Центральном военном совете - ключевом органе НОАК. Если вакантные места займут представители «флотской фракции» (например, адмирал Дун Цзюнь), это станет четким сигналом - Пекин окончательно выбрал морской театр военных действий в качестве приоритетного, подчеркивается в статье.

СМИ: Китайского генерала обвинили в передаче США секретных данных о ядерном оружии

«Электоральное окно»

Политический календарь также играет роль, считают собеседники «Царьграда». Источники немецких СМИ ранее указывали на ноябрь 2026 года как на потенциальное «окно возможностей» для Китая. Промежуточные выборы в США могут погрузить Вашингтон во внутренний кризис, что даст Пекину пространство для маневра в отношении Тайваня. К этому моменту Си Цзиньпину, которому предстоит переизбрание в 2028 году, нужна армия, свободная от «сомнительных» кадров.

В сухом остатке кампания против Чжан Юся может означать, что Си переходит к управлению армией в режиме «ручного контроля». По мнению аналитиков, для реализации программы по Тайваню Си нужны исполнители, готовые к прямой конфронтации с США без оглядки на торговые связи и санкции.