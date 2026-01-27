В России оценили вероятность нового удара США по Ирану

Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером оценил вероятность нанесения нового удара по Ирану со стороны США. По словам специалиста, последние действия и заявления президента США Дональда Трампа свидетельствуют о высокой степени готовности американцев к очередной атаке.

Ранее Трамп заявил, что Американские военные сосредоточили крупные силы вблизи Ирана. «У нас задействована большая армада рядом с Ираном. Больше, чем было в районе Венесуэлы», – заявил он сообщил в интервью порталу Axios.

Слова Трампа о «военной армаде» свидетельствуют о том, что США готовы к нанесению нового удара по Ирану. Вероятность такого сценария я оцениваю в 70-80%, то есть это очень высокая вероятность. Обычно перед подобным ударом Трамп проводит «операцию медиаприкрытия», отвлекая общественное внимание. Так, в последние дни он заявляет о готовности Ирана к переговорам, а также о готовности Вашингтона сотрудничать с Тегераном. Но примерно все то же самое было и перед похищением [лидера Венесуэлы Николаса] Мадуро, и перед предыдущим ударом США по Ирану, когда американцы атаковали ядерные объекты страны. Ранее, когда все ожидали атаку США на Иран, у американцев не было соответствующей возможности, поскольку у них не было достаточно сил на Ближнем Востоке. Но затем Трамп начал стягивать силы в регион. Кроме того, тогда свои приготовления начал Израиль, так как была вероятность, что после удара по Ирану Тегеран нанесет удар по Израилю. Власти Израиля отмечали, что не будут принимать участие в операции США. Но если бы по Израилю был нанесен удар, то понятно, что он бы к ней присоединился. Теперь же, судя по публикуемым в СМИ данным, к нанесению удара готовы все стороны - и США, и Израиль, и Объединенные Арабские Эмираты, которые являются важным союзником американцев на Ближнем Востоке. Возможно, что к атаке как-то присоединятся и иорданцы. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Вместе тем эксперт ответил на вопрос о целях, которые может преследовать Трамп новой атакой на Иран.

«Тут есть два варианта. Ранее Трамп уже анонсировал новый удар по Ирану, и теперь он может хотеть показать, что не является просто «болтуном». Либо же тут речь может идти о смене власти в стране. И второй вариант более вероятен. Трамп действительно может попытаться сменить власть в Иране. Полагаю, сейчас такой исход маловероятен. Но Трамп своим ударом попытается нанести серьезный ущерб системе иранской власти», - отметил политолог.

Ранее стало известно, что США начали развертывать новые системы противовоздушной обороны Patriot напротив Ирана — на авиабазе Аль-Удейд в Катаре.