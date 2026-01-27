Глава МИД Франции раскритиковал генсека НАТО

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро раскритиковал генерального секретаря Марка за слова о неспособности Европы защитить себя без США. Министр опубликовал ответ в соцсети Х.

© Global look

«Нет, дорогой Марк Рютте. Европейцы могут и должны взять на себя ответственность за свою безопасность. С этим согласны даже Соединенные Штаты. В этом и состоит роль Европы в НАТО», — написал дипломат.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа никогда не сможет стать самостоятельной в вопросах безопасности без Соединенных Штатов. Указав на уязвимость Европы, генсек альянса призвал забыть идею о временной автономии, отметив, что европейские страны по-прежнему тратят на оборону недостаточно.

Генсек также заявил, что без постоянных поставок вооружений из США удержать Украину в конфликте невозможно. Он признал, что европейская оборонная промышленность, несмотря на развитие, не способна в данный момент предоставить Киеву почти все необходимое.