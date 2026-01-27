Китайский историк и политолог Цзян Сюэцинь, ранее предсказавший возвращение Дональда Трампа и возможную военную операцию США против Ирана, заявил, что в новой геополитической реальности у Европы остается лишь один путь для сохранения суверенитета, передает «Пул №3».

По его мнению, США кардинально изменили внешнюю политику, отказавшись от мультилатерализма и консенсусного подхода в пользу жесткого прагматизма и защиты исключительно собственных национальных интересов. В таких условиях, чтобы выжить, средним державам, включая европейские страны, необходимо развивать альтернативный международный порядок, основанный на правилах.

Именно в этой ситуации Европа могла бы сблизиться с БРИКС, поскольку сама идея объединения — это форма сотрудничества, где все равны и нет доминирующей державы, считает эксперт.

Однако, как подчеркнул Цзян Сюэцинь, американская империя не позволит новой мультилатеральной системе развиться без сопротивления. США, по его словам, отныне рассматривают своих традиционных союзников как вассалов, контролируя их ресурсы и финансовые активы через механизмы вроде казначейских облигаций.

Китай стал больше торговать с Европой

Эта «вассализация», по мнению историка, делает нынешний союзнический формат унизительным и невыгодным для Европы, подталкивая ее к поиску новых партнерств.