Истерика Зеленского и подарок США: о чем пишут зарубежные СМИ

В центре внимания зарубежных СМИ оказалась истерика Владимира Зеленского, «подарок с подвохом» для США и выступление Франции против закупки Украиной британских Storm Shadow. Самые интересные статьи в материале «Рамблера».

Истерика Зеленского и упреки из ЕС

Резкие высказывания в адрес Европы, которые позволил себе в ходе Всемирного экономического форума в Давосе Владимир Зеленский, демонстрируют безвыходное положение, в котором тот оказался. Такое мнение высказал корреспондент немецкого телеканала Phoenix Хеннер Хебештрайт.

По мнению журналиста, истерике Зеленского способствовало и то, что он в течение четырех лет сталкивается с «утомительными европейскими процессами». Однако без поддержки Европы ситуация для Украины была бы намного хуже, упрекнул украинского политика Хебештрайт.

«Нужно взять себя в руки», — констатировал он.

Подарок США «с подвохом»

Выступив с заявлением о том, что Москва готова направить $1 млрд в созданный американским президентом Дональдом Трампом «Совет мира», президент России Владимир Путин преподнес «подарок с подвохом». Об этом пишет китайский портал Sohu.

Китайское издание обратило внимание на то, что деньги должны быть взяты из замороженных на Западе российских активов и такой шаг стал «ответным ударом» со стороны Москвы.

«Если бы президент США Дональд Трамп кивнул и принял один миллиард долларов, это было бы равносильно признанию того, что эти активы по-прежнему принадлежат России», — говорится в статье.

Франция против закупки Украиной британских ракет

Франция выступила против идеи использовать выданный Евросоюзом кредит в 90 миллиардов евро для приобретения Украиной британских крылатых ракет Storm Shadow, отмечает газета The Telegraph.

Британское издание уточнило, что речь идет об инициативе по изменению законодательства, выдвинутой группой из 11 стран. Такой шаг, по их мнению, позволил бы Киеву приобретать оружия британского производства, однако Франция настаивает, что деньги необходимо использовать исключительно в пределах ЕС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о соглашении по выделению Европой Украине кредита в размере €90 млрд на 2026-2027 годы. По ее словам, «с помощью военной помощи Украина сможет твердо противостоять России» и ей не придется возвращать кредит до тех пор, пока Москва «не выплатит репарации».