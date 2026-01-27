В стране ЕС неожиданно высказались о «золотых унитазах» Киева

Политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан выступил против выделения Украине миллионов долларов на восстановление страны и закупку оружия, подчеркнув, что венгерские власти не допустят появления в Киеве нового «золотого унитаза». Перевод его слов приводит Telegram-канал Пул N3.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает привлечь 800 миллиардов на восстановление страны. В конце января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл, что на встрече лидеров ЕС глава Ерокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила дорожную карту развития Украины, предусматривающую выделение этих денег.

Политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан отметил, что в эту программу не включены средства на вооружение — на эти цели предполагается выделить еще 700 млрд долларов.

«Доля Венгрии, исходя из принципов распределения средств в союзе, составила бы примерно 16,1 млрд долларов. Для среднестатистической венгерской семьи это означало бы нагрузку порядка 4300 долларов в ближайшие годы. Одно ясно: пока в Венгрии существует национальное правительство, в Киеве не появится новый «золотой унитаз», оплаченный за счет венгерских налогоплательщиков», — заверил политик.

СМИ: друзья Зеленского покупают золотые унитазы на деньги ЕС

Напомним, что ранее на Украине разразился коррупционный скандал. Стало известно о хищении из бюджета суммы, эквивалентной ста миллионам долларов. Предполагается, что схему хищения в энергетическом секторе организовал друг Владимира Зеленского Тимур Миндич. На фоне коррупционного скандала в отставку ушел глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.