Целовавший Трампа политик призвал не есть с его рук
Бывший председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер призвал Европу «не есть с рук» президента США Дональда Трампа.
Его слова приводит газета Bild.
По словам Юнкера, вступать в диалог с главой Белого дома нужно «с высоко поднятой головой и на равных».
Он также отметил, что Европейский союз (ЕС) ослабевает каждый раз, когда проявляет нерешительность и разделяется национальными повестками стран-членов объединения. Трамп, по мнению бывшего председателя ЕК, пользуется этой слабостью.
В июле 2018 года Жан-Клод Юнкер и Дональд Трамп поцеловались после встречи в Белом доме. Позднее экс-глава ЕК рассказал, что инициатива поцелуя исходила от американского лидера.
Глава ЕК Жан-Клод Юнкер был одним из самых известных алкоголиков при власти
После этой встречи Дональд Трамп в социальных сетях написал, что США и ЕС любят друг друга.