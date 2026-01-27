Китай стал тратить на бедные страны меньше и получать с них больше

Роль Китая в судьбе беднейших африканских стран кардинально изменилась. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на анализ, проведенный компанией ONE Data.

Оказалось, что за последние десять лет объем кредитов, которые КНР выдавала государствам этого материка, резко сократился. Одновременно с этим их выплаты Пекину по уже выданным долгам продолжают расти. К настоящему моменту многие африканские страны с низким и средним уровнем дохода перечисляют Китаю больше средств в виде выплат по займам, чем получают в виде нового финансирования.

Как следствие, Африка столкнулась с серьезными негативными последствиями. Правительствам ряда ее государств оказывается все сложнее финансировать государственные услуги и инвестировать в развитие собственных экономик.

Весной 2023 года Китай согласился сотрудничать с G20 в рамках общей программы группы по реструктуризации суверенного долга развивающихся стран. На тот момент для участия в ней зарегистрировались Чад, Эфиопия и Замбия.