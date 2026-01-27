Разведка США доложила Трампу о рекордной за 50 лет слабости Ирана

Американская разведка представила президенту США Дональду Трампу доклад, согласно которому правительство Ирана находится в самом слабом положении с момента Исламской революции 1979 года. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

© Global look

"Президент Трамп получил несколько отчетов американской разведки, в которых говорится об ослаблении позиций правительства Ирана. Они свидетельствуют о том, что власть иранского правительства находится в самом слабом положении с тех пор, как шах был свергнут в ходе революции 1979 года", - отмечается в публикации.

По данным разведки, массовые протесты охватили даже те регионы, которые традиционно считались оплотом поддержки верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Хотя волнения пошли на спад, положение властей остается напряженным.

Помимо социального недовольства, как пишет газета, власти страны столкнулись с глубоким экономическим кризисом, который дополнительно ослабляет позиции Тегерана.

США уже перебросили в регион 12 дополнительных истребителей F-15E и системы ПВО Patriot и THAAD. Источники издания подчеркивают, что авианосец Abraham Lincoln, прибывший в западную часть Индийского океана в сопровождении трех военных кораблей с крылатыми ракетами Tomahawk, может нанести удар по Ирану в течение одного-двух дней по получении приказа.

Израильские СМИ сообщают, что Вашингтон и Тель-Авив обсудили координацию действий на случай эскалации, включая возможные наступательные операции. В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предупредил о готовности к "полномасштабной войне" в случае удара со стороны США.

Протестные акции в Иране начались в конце декабря на фоне экономического кризиса. В средине января президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от идеи наносить военные удары после того, как Тегеран отменил казни задержанных участников протестов.