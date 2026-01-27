В одном из районов Киева коммунальщики готовят выгребные ямы

В украинской столице из-за перебоев с водоотведением решили устраивать выгребные ямы для утилизации отходов, сообщил глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов.

© Global look

Бахматов заявил, что идея устраивать выгребные ямы рассматривалась еще летом, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

«Роется яма, накрывается, сверху дырка – все. Будем делать туалеты, как в селе», – заявил чиновник.

Он добавил, что район не получится подключить к другим источникам энергии, поскольку он полностью полагается на ТЭЦ-6, получившую критические повреждения 24 января.

Напомним, в Киеве после взрывов начались перебои с водой и светом.

Мэр города Виталий Кличко призвал жителей покинуть украинскую столицу.