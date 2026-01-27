В одном из районов Киева коммунальщики готовят выгребные ямы

В Киеве решили копать выгребные ямы
В украинской столице из-за перебоев с водоотведением решили устраивать выгребные ямы для утилизации отходов, сообщил глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов.
Бахматов заявил, что идея устраивать выгребные ямы рассматривалась еще летом, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.
«Роется яма, накрывается, сверху дырка – все. Будем делать туалеты, как в селе», – заявил чиновник.
Он добавил, что район не получится подключить к другим источникам энергии, поскольку он полностью полагается на ТЭЦ-6, получившую критические повреждения 24 января.
Напомним, в Киеве после взрывов начались перебои с водой и светом.
Мэр города Виталий Кличко призвал жителей покинуть украинскую столицу.