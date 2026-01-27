Обзор иноСМИ: «неверные уроки» захвата Мадуро и «кто назначил ВЭФ мировым судьей?»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Неверные уроки операции США в Венесуэле»

Американские войска, устроившие рейд в Венесуэле с целью захвата ее лидера Николаса Мадуро, не потеряли ни одного самолета, хотя Каракас располагает российскими зенитными ракетными комплексами и китайскими радарами. Хотя успех миссии может придать США уверенность в своих силах, необходимо учитывать, что речь идет об оружии, произведенном соперниками Америки, но находящемся в руках других армий, подчеркивает BI. Некоторые неудачи иностранных систем ПВО, которыми располагает Венесуэла, объясняются такими проблемами, как бездействие, некомпетентность и отсутствие функциональной согласованности между различными системами. Успех США в Венесуэле может ничего не значить в случае прямого столкновения с Россией или Китаем, подчеркивает автор статьи.

Операция по захвату Мадуро представляла собой масштабное и сложное предприятие, в котором участвовало более 150 самолетов, включая истребители-невидимки F-35 и F-22, самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18, бомбардировщики и различные беспилотники. США использовали целый комплекс средств для вывода из строя систем ПВО, включая противорадиолокационные ракеты AGM-88. Однако успех, вероятно, был достигнут не только благодаря американской боевой мощи. Полковник морской пехоты в отставке и эксперт по обороне Марк Кансиан заявил BI, что венесуэльские экипажи были не готовы - многие позиции ПВО были размещены посреди полей, а не под камуфляжем. Эти системы были уязвимы для американских войск. Эксперты отмечают давние проблемы в системе ПВО Венесуэлы, касающиеся технического обслуживания и поддержания в рабочем состоянии российских ПВО и китайских радаров.

«Исторический» визит Стармера в Китай

Уинстон Черчилль написал свой четырехтомный труд «История англоязычных народов» именно в тот момент, когда формировалась новая эра мировой истории: победа над нацистами, создание ООН, Бреттон-Вудские институты. Все это свидетельствовало о преемственности англосаксонского лидерства в мировых делах и о «довольно мирной» передаче эстафеты от Британии к Америке, пишет South China Morning Post. Через 80 лет после окончания Второй мировой войны мир снова перестраивается. И что это значит для Британии, покажет время. По версии автора статьи, визит британского премьера Кира Стармера в Китай на этой неделе может стать историческим. Это будет первый визит премьера Британии в страну со времен Терезы Мэй в 2018 году, и он пройдет на фоне того, как традиционный альянс в англоязычном мире рушится на глазах. Канадский премьер Марк Карни прямо заявил об этом на прошлой неделе в Давосе. Он сказал, что основанный на правилах международный порядок - это «фикция», работающая только до тех пор, пока Америка предпочитает не применять грубую силу.

По мнению Карни, великие державы сейчас используют «экономическую интеграцию как оружие, тарифы как рычаг, финансовую инфраструктуру как принуждение». В середине января Карни посетил Китай и заключил знаковое соглашение: Канада разрешит ввоз 49 тысяч китайских электромобилей по сниженным тарифам, а Пекин снизит пошлины на канадскую рапсовую культуру примерно до 15 процентов. Было объявлено о новом «стратегическом партнерстве», охватывающем энергетику, сельское хозяйство и чистые технологии. Самое удивительно - Карни предположил, что Пекин стал «более предсказуемым» партнером, чем Вашингтон. Стармер может стать частью исторического сдвига: он может сыграть посредническую роль между сверхдержавами, показав, что Британия остается серьезной страной, способной принимать решения в своих собственных долгосрочных интересах.

«Кто назначил ВЭФ мировым судьей в вопросах морали?»

На прошлой неделе мировая элита вновь собралась в Давосе на Всемирный экономический форум (ВЭФ). Среди участников этого года были генсек ООН Антонио Гутерриш, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, гендиректор BlackRock Ларри Финк, гендиректор OpenAI Сара Фрайар и актер Мэтт Дэймон. Заседание открыл Клаус Шваб, основатель и многолетний председатель ВЭФ. Он заявил мрачным тоном, что мир сталкивается с важнейшими проблемами, а затем перечислил несколько «экстремистских» угроз, которые стоят перед планетой и ее населением, пишет The Washington Times.

Слышал ли кто-либо, кроме автора статьи, голос Джорджа Оруэлла, эхом разносящийся по Швейцарским Альпам? И задавался ли кто-либо вопросом, кем, собственно, считают себя эти «всезнайки из элиты»? Например, кто назначил Шваба и его команду рассказывать всему миру, в чем заключаются «критические проблемы» планеты? Кто попросил их быть моральными образцами? Кто дал им право определять, что такое «экстремизм», а что нет? Кто дал этим людям власть? Избирал ли их кто-то? Является ли экстремизмом попытка оспорить социально-политический релятивизм Давоса и его концепцию единого мирового порядка? Свободное общество, которое бездействует, молчит и наблюдает за развитием событий, подобных «1984», наверняка не останется свободным надолго, заключил автор статьи.

«Режим доллара не пал, но пошатнулся»

Доля доллара в мировых валютных резервах упала до самого низкого уровня за это столетие. Хотя доллар по-прежнему остается главной мировой резервной валютой, его некогда неприступный статус, похоже, находится под вопросом, пишет UnHerd. Согласно последним данным Международного валютного фонда, на долларовые резервы приходится 57 процентов от общего объем мировых резервов. Десять лет назад этот показатель составлял две трети. Очевидные кандидаты на место доллара - евро и китайский юань - практически не изменили свою долю в мировых резервах. Доля евро в общих резервах центральных банков мира уже много лет колеблется на уровне около 20 процентов. Китайская валюта остается почти незначительным игроком: ее доля в мировых резервах достигла пика почти в три процента в 2021 году и с тех пор упала до менее чем двух процентов.

В последние пару лет управляющие глобальными фондами начали беспокоиться о растущих масштабах американского долга. Их также тревожит растущая готовность американских властей фактически изымать доллары в рамках санкций и нестабильность администрации Трампа. В результате они перераспределяют всё больше своих накопленных резервов в золото. Центральные банки сейчас держат в резерве почти столько же золота, сколько в разгар Бреттон-Вудской эпохи, когда золото было якорем международного финансового режима. Доля резервов, хранящихся в «других валютах», к которым относятся валюты крупных развивающихся стран, таких как Бразилия или ЮАР, выросла. С низкого уровня, едва достигавшего показателя в два процента десять лет назад, темпы роста увеличились более чем вдвое. Это может отражать растущую значимость этих экономик, но не менее важно и то, что они находятся в авангарде экспериментов с новыми формами международных расчетов по платежам. Старый режим не пал, но пошатнулся, заключил автор статьи.

