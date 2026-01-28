Трамп высмеял Макрона за внешний вид

Президент США Дональд Трамп выразил недоумение внешним видом французского коллеги Эммануэля Макрона на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом он высказался во время выступления перед сторонниками в штате Айова.

Американский лидер удивился тому, что Макрон появился на саммите в солнцезащитных очках.

Трамп пошутил про глобальное потепление на фоне морозов в мире

«Что это была за история с его очками на днях? Что, черт возьми, это было?» — задался он вопросом.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер спародировал Макрона в очках. В его TikTok-аккаунте появилось видео, на котором политик надевает темные солнцезащитные очки и приветствует аудиторию словом Bonjour с отсылкой на французского лидера.