Лукашенко: Пекин для Минска - союзник по всем вопросам

Выстраивание стратегических отношений самого высокого уровня с Китаем назвал неизменным курсом страны Президент Беларуси, выступая 27 января на совещании по вопросам развития сотрудничества с Поднебесной. Александр Лукашенко особо подчеркнул, что республика и впредь будет "инвестировать ресурсы, время, внимание в укрепление сотрудничества".

"Для этого есть все резервы", - цитирует его слова БЕЛТА.

Китай для Беларуси, по его словам, - это всерьез и надолго. С братской страной Минск "будет сотрудничать всегда, сколько будет существовать страна как самостоятельное и независимое государство".

"Я уверен, что мы будем независимыми и суверенными тоже всегда", - отметил Лукашенко.

Кстати, глава государства обратил внимание, что у белорусов сложилось уже новое представление о КНР. Автомобили "БЕЛДЖИ" можно встретить практически в каждом белорусском дворе.

"Минск украсили спортивные объекты мирового класса, и это подарок настоящих друзей. Учить китайский и учиться в Китае становится нормальным для нашей продвинутой молодежи", - привел Президент ряд конкретных примеров, отметив, что дружественная страна стала второй по величине торговым партнером РБ.

Он также дал высокую оценку расширению авиасообщения (Хайнань, Шанхай, Урумчи), которое быстро восстановит и туристические потоки.

"Кстати, это одна из задач правительства и обещание правительства, что здесь мы существенно продвинемся с двух процентов почти до пяти процентов ВВП", - заметил Лукашенко.

Словом, по его оценке, добавленная стоимость белорусско-китайского сотрудничества бесспорна и очевидна для обеих сторон. Причем "Китай сегодня не просто наш основной партнер. В условиях тектонических геополитических изменений Пекин для Минска - важнейшая точка опоры. И не только для Минска. Особый статус белорусско-китайского взаимодействия признают и учитывают" на всех континентах, заявил Президент.

При этом он отметил специфику китайского подхода к развитию сотрудничества.