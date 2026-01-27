Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку, условия которой фактически продиктованы Москвой и Вашингтоном. С таким заявлением выступил бывший аналитик ЦРУ Рей Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По мнению эксперта, после периода затяжных провокаций со стороны Киева и европейских столиц политический ландшафт кардинально изменился, и теперь украинскому руководству готовят ультиматум, от которого невозможно отказаться.

Макговерн отмечает, что после знакового саммита на Аляске Дональд Трамп открыто демонстрировал готовность к диалогу, однако вызывающее поведение украинской стороны и ЕС заблокировало возможность трехсторонних встреч.

«У Зеленского нет выбора. Он может поехать на одну из своих вилл на юге Италии, если захочет», — подчеркнул отставной офицер разведки. Он добавил, что на текущий момент «русские и американцы совместно обсуждают более широкий круг вопросов» по нормализации отношений, фактически оставляя Киев и Европу за бортом принятия решений.

Ранее газета Financial Times сообщила, что на украинские власти оказывается серьезное давление с целью вывода подразделений ВСУ с территорий Донбасса. Британское издание, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что Белый дом видит в этом единственный путь к урегулированию конфликта и согласен обсуждать гарантии безопасности Украины только при условии выполнения этого требования.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что уход украинских вооруженных сил из Донбасса является принципиальным условием российской стороны.