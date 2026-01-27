В Харькове заявили, что 80% города и области остались без электричества

Электричество отсутствует в 80% Харькова и одноименной области на востоке Украины из-за повреждения объекта энергетики. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов.

© Global look

"Скажем так, 80% Харькова и области без электроэнергии", - заявил он на видео в своем Telegram-канале.

Синегубов отметил, что в регионе применяются графики аварийных отключений электроэнергии.

Накануне Синегубов сообщал о серьезных повреждениях энергоинфраструктуры Харькова после взрывов в городе. В ночь на 27 января в городе также несколько раз объявлялась воздушная тревога, поступали сообщения о нескольких обесточенных общинах региона.