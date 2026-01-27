«Жесткое подавление»: раскрыты дальнейшие действия США в ситуации с Ираном

Новый виток эскалации в Иране может привести к тому, что США нанесут удар по территории страны. Такое мнение высказал РИА Новости эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.

В конце декабря 2025 года Иран охватили протесты. Они начались из-за экономического кризиса, но затем приобрели антиправительственный характер и переросли в столкновения протестующих с силовиками. На этом фоне президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану военным вмешательством, однако затем передумал.

Эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов отметил, что США могут ограничиться мерами экономического давления и присутствием авианосной группы, если в Иране не будет нового витка акций протестов и жесткого их подавления властями.

«Это будет некий фон психологического давления на Иран, чтобы предотвратить жесткое подавление протестов. То есть, есть некий козырь, которым американцы воспользуются в крайнем случае», - пояснил он.

Однако, по его мнению, если все же начнется «какой-то новый этап протестной активности», то «тогда все возможно», в том числе и использование американских авианосцев.

«Если ничего не будет, то Трамп скажет, что он «стукнул кулаком по столу» - и все угомонились, что это его победа. А если все начнется заново, то будет очередная силовая акция», - считает Андрей Кортунов.

Ранее власти Ирана сообщили, что за вспыхнувшими в стране протестами стоят США и Израиль. Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи заявил, в частности, что протестующие «стремятся угодить президенту США Дональду Трампу». При этом сам Трамп 22 января сообщил о том, что корабли ВМС США «на всякий случай» движутся в сторону Ирана.