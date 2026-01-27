Венгерский премьер Виктор Орбан в ответ на угрозы Украины на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) заявил, что не позволит поставить под удар суверенитет своего государства.

«Мы не позволим никому поставить под угрозу суверенитет Венгрии и честность наших выборов», — написал глава венгерского правительства.

Глава МИД Украины Андрей Сибига оскорбил Орбана, заявив, что тот не заботится о согражданах, проживающих на территории Украины, а также повторно обвинил его в связях с Российской Федерацией. Так он прокомментировал заявление венгерского лидера о том, что Будапешт будет отклонять запрос на вступление бывшей советской республики в Европейский союз в ближайшие сто лет.

Глава киевского режима Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе 22 января заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник".