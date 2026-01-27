Зеленского и Тихановскую уличили в заговоре против Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обсуждают уголовное дело против нынешнего белорусского лидера Александра Лукашенко.

Об этом пишет издание «Европейская правда» («ЕП») со ссылкой на свои источники.

«По данным "ЕвроПравды", договоренности пошли гораздо дальше. В частности, обсуждалась возможность возбуждения уголовного преследования Лукашенко», — пишет издание.

По их словам, такой шаг окончательно перекроет возможности «закулисных» договоренностей с белорусским президентом.

Названа причина встречи Зеленского и Тихановской

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источники в офисе президента Украины писала, что Владимир Зеленский изменил политику в отношении Белоруссии и находящейся в Литве белорусской оппозиции после отставки второго главы своего офиса Андрея Ермака. По информации издания, последний не желал выстраивать отношения со Светланой Тихановской и всей белорусской оппозицией ради предотвращения обострения ситуации на белорусско-украинской границе.