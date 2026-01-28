Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев высказал мнение о предстоящем визите премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Китай.

В публикации в социальной сети X Дмитриев заявил, что от этой поездки следует ожидать катастрофических последствий и резкой реакции со стороны США. Он подверг сомнению способности Стармера балансировать в сложной международной обстановке, управлять внутренними проблемами, такими как преступность, и менять внешнеполитический курс Великобритании.

Дмитриев обвинил европейских чиновников во лжи

Визит Стармера станет первым для британского премьера в КНР с 2018 года, когда страну посещала Тереза Мэй.

Ранее сообщалось, что премьер Британии Стармер высмеял Макрона за «подбитый глаз».