Трампа начали подозревать в подготовке удара по Ирану
Президент США Дональд Трамп, вероятно, нанесет крупный удар по Ирану и его политическому руководству. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, риски эскалации конфликта выше, чем в прошлом году, и Иран дает понять, что может ответить на атаку США более масштабными действиями, а не просто символическими ударами.
Отмечается, что Иран явно встревожен и будет рассматривать любую американскую атаку, в отличие от прошлогодних обменов ракетами, как «тотальную войну», и даже может выпустить свои ракеты на опережение.
Ранее стало известно, что американская разведка предоставила Трампу несколько отчетов, в которых утверждается, что позиции властей Ирана «крайне слабы». Отмечается, что вспыхнувшие в стране протестные акции потрясли правительство Исламской Республики.