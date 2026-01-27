В Калифорнии обвинили TikTok в сокрытии критики в адрес Трампа

Власти американского штата Калифорния считают, что социальная сеть TikTok умышленно скрывает контент с критикой в адрес президента США Дональда Трампа. В связи с этим губернатор штата, демократ Гэвин Ньюсом начал проверку в отношении соцсети и попросил местный Минюст выяснить, нарушала ли платформа закон.

"После продажи TikTok связанной с Трампом бизнесгруппе офис губернатора получил сообщения, в том числе независимо подтвержденные, о подавлении контента с критикой в адрес президента Трампа", - говорится в сообщении офиса губернатора в X.

Там же заявили, что Ньюсом "инициирует расследование этих действий и призывает Министерство юстиции Калифорнии определить, нарушались ли законы штата". Как заявил представитель Белого дома газете The Washington Post, американская администрация "никак не связана с модерацией контента в TikTok и не делала никаких запросов по этому поводу".

Издание отмечает, что ранее многие пользователи TikTok жаловались на то, что соцсеть блокирует или замедляет публикацию видео о гибели мужчины в Миннеаполисе, в которого выстрелил сотрудник федеральной иммиграционной службы. Недовольные пользователи обвинили TikTok в цензуре и запустили соответствующий хештэг в других соцсетях.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что совместное предприятие TikTok USDS Joint Venture LLC столкнулось с серьезным сбоем в работе всего лишь через несколько дней после запуска. По его данным, предприятие в США с контрольным пакетом акций, принадлежащим ряду крупных американских компаний, работает над устранением "крупного инфраструктурного сбоя, вызванного отключением электроэнергии в центре обработки данных". Проблемы, поразившие в воскресенье систему, помешали миллионам американцев публиковать видео, получать доступ к своим лентам или видеть актуальные показатели вовлеченности, говорится в сообщении.

В состав компании, как отмечалось ранее, вошли три управляющих инвестора - Silver Lake, Oracle и MGX. Каждый из них владеет 15% акций. Китайская ByteDance сохраняет 19,9% акций совместного предприятия. Среди других инвесторов - Susquehanna, Dragoneer, DFO и семейный офис председателя совета директоров Dell Майкла Делла и другие. Генеральным директором назначен Адам Прессер, ранее работавший в TikTok USDS, TikTok и Booz Allen Hamilton. В совет директоров преимущественно вошли американцы.