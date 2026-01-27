В Германии назвали главную цель Трампа

Главной целью президента США Дональда Трампа является раздел мира, а интересы Европы его совершенно не волнуют. Такое мнение высказала немецкий аналитик и юрист Сандра Навиди, слова которой приводит Telegram-канал Пул N3.

По словам эксперта, Дональд Трамп «не испытывает уважения к Европе».

«Европа его совершенно не волнует, и то же самое можно сказать о технологических гигантах — они тоже питали большое пренебрежение к Европе. Именно поэтому он считает удобным объединяться с другими автократами и затем делить мир», — констатировала Сандра Навиди.

Ранее желание президента Дональда Трампа взять под контроль автономную датскую территорию Гренландию привело к конфликту между США и Европой. Трамп даже пригрозил ввести дополнительные пошлины против ряда европейских стран.

А в своей речи на форуме в Давосе Трамп обрушился на ЕС с обвинениями, заявив, что превратился для европейцев из «папочки» в «ужасного человека» сразу после того, как он стал говорить о Гренландии.