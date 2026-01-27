Стармер высмеял Макрона за солнцезащитные очки

Премьер-министр Британии Кир Стармер опубликовал в социальных сетях видео, в котором обыграл недавний образ президента Франции Эмманюэля Макрона, появлявшегося на официальных мероприятиях в солнцезащитных очках.

Ролик был размещен в TikTok после участия британского премьера в подкаст-шоу Political Party Live. На видео Стармер надевает темные очки, внешне схожие с теми, в которых в последнее время часто видят французского лидера, и приветствует аудиторию французским словом "бонжур".

В описании к публикации глава британского правительства отметил официальный аккаунт Эмманюэля Макрона и сопроводил видео фразой "поговори со мной, Гусь" - это цитата из культового фильма "Лучший стрелок" (Top Gun), где главный герой носит очки-авиаторы, ставшие частью его узнаваемого образа.

Ранее Макрон выступал в солнцезащитных очках, в том числе на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Французский президент пояснял, что вынужден временно носить темные очки из-за лопнувшего сосуда в глазу.