Раскрыто, почему Трамп и Зеленский не подписали план восстановления Украины

Дональд Трамп и Владимир Зеленский не подписали в Давосе соглашение о восстановлении Украины, поскольку сочли документ сырым.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух официальных лиц.

«Ключевая причина, почему соглашение о процветании Украины остается неподписанным, заключается в том, что Зеленский и Трамп в Давосе согласились, что документ нуждается в доработке», — пишет издание.

Ранее FT сообщала, что запланированное объявление о договорённости по восстановлению Украины на 800 миллиардов долларов было отложено. Причиной назывались разногласия США и Европы по другим вопросам — Гренландии и планам по Газе.

Соглашение, о котором идёт речь, представляет собой 18-страничный десятилетний документ. Оно предполагает привлечение государственных и частных средств для помощи Украине и гарантирует ей быстрый путь к членству в ЕС.