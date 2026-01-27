Раскрыто, почему Трамп и Зеленский не подписали план восстановления Украины
Дональд Трамп и Владимир Зеленский не подписали в Давосе соглашение о восстановлении Украины, поскольку сочли документ сырым.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух официальных лиц.
Ранее FT сообщала, что запланированное объявление о договорённости по восстановлению Украины на 800 миллиардов долларов было отложено. Причиной назывались разногласия США и Европы по другим вопросам — Гренландии и планам по Газе.
Соглашение, о котором идёт речь, представляет собой 18-страничный десятилетний документ. Оно предполагает привлечение государственных и частных средств для помощи Украине и гарантирует ей быстрый путь к членству в ЕС.