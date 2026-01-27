СГБ Азербайджана задержала троих членов ИГИЛ за попытку теракта у посольства

Власти Азербайджана задержали троих местных жителей, планировавших нападение на посольство иностранного государства в Баку из-за религиозной вражды.

Трое граждан Азербайджана были задержаны по подозрению в подготовке теракта против одного из иностранных посольств в Баку, передает ТАСС.

По данным Службы госбезопасности Азербайджана (СГБ), речь идет о Ильгаре Гулиеве, Амине Пириеве и Эльвине Ализаде, которые, как отмечается, вступили в сговор с членами вооруженной группировки «Вилаяти-Хорасан» террористической организации ИГИЛ, запрещенной в России.

В сообщении СГБ отмечается: «Граждане Азербайджана Ильгар Гулиев, Амин Пириев и Эльвин Ализаде, вступив в преступный сговор с членами вооруженной группировки «Вилаяти-Хорасан» (признана террористической организацией, деятельность в России запрещена)... приобрели предметы, используемые в качестве оружия, для совершения террористической атаки на посольство иностранного государства в Азербайджане. Они были задержаны сотрудниками СГБ при приближении к месту расположения диппредставительства».

О том, посольство какой именно страны было целью, в сообщении не уточняется. Все трое задержанных по решению суда арестованы. СГБ продолжает расследование по данному делу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году сотрудники ФСБ пресекли деятельность гражданина Азербайджана, который вел разведку объектов в Ставропольском крае и готовился изготовить взрывные устройства для терактов.

Ранее уроженку Азербайджана приговорили к пяти годам лишения свободы за сотрудничество с украинскими спецслужбами.