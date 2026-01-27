В ЕС произошел очередной раскол

Европейский союз обсуждает переход судоходства на экологически чистое топливо, однако страны не смогли прийти к единому мнению по климатическим мерам, сообщает портал Euractiv.

Портал Euractiv сообщает, что вопрос сокращения выбросов на морском транспорте стал причиной споров между странами Евросоюза, передает ТАСС.

Разногласия проявились в ходе обсуждения соглашения в Международной морской организации о переходе судоходства на экологически чистые виды топлива. Ранее ЕС поддержал программу достижения углеродной нейтральности в отрасли, но Греция и Кипр воздержались при голосовании из-за угроз санкций со стороны США, что привело к переносу окончательного решения на год.

По данным Euractiv, часть стран ЕС, в том числе Дания и Нидерланды, провели консультации с Китаем, который выразил готовность искать компромисс по вопросам регулирования выбросов от судоходства. В то же время Греция поддержала альтернативную позицию США и Саудовской Аравии, предусматривающую использование сжиженного природного газа как переходного топлива, тогда как изначальная стратегия ЕС предполагает поэтапный отказ от ископаемого топлива.

В Еврокомиссии заявили о готовности содействовать диалогу для выработки компромисса по данному вопросу. На данный момент, как подчеркивает Euractiv, у Евросоюза отсутствует согласованная позиция по дальнейшим переговорам.

Стало известно о расколе в ЕС из-за Украины

В Евросоюзе планируют сократить выбросы парниковых газов на 90% к 2040 году по сравнению с уровнем 1990 года.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выступила против политики администрации президента США и поддержала соглашение ООН по уменьшению выбросов от судоходства.

В то же время, Дональд Трамп вывел США из Парижского соглашения по климату.