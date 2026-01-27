Президент Украины Владимир Зеленский изменил политику Киева в отношении Белоруссии и находящейся в Литве белорусской оппозиции после отставки второго главы своего офиса Андрея Ермака, который не желал выстраивать отношения со Светланой Тихановской.

Об этом пишет издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на бывшего украинского посла по особым поручениям в Белоруссии Игоря Кизима и анонимных представителей офиса украинского лидера.

«Многие эксперты, и я с этим согласен, связывают это изменение с изменением во главе офиса президента», — сообщает Кизим.

С ним, как пишет издание, заочно соглашаются представители офиса Зеленского и правительства Украины. Они уточняют, что Ермак был именно противником связей с белорусской оппозицией.

По словам источников, причиной такой политики было нежелание обострять ситуацию на белорусско-украинской границе.

Кизим отдельно отмечает, что резкие заявления Зеленского в адрес Лукашенко и контакты с белорусской оппозицией происходят на фоне отсутствия на Украине должности посла по особым поручениям в Белоруссии, что демонстрирует разворот курса Киева.

Зеленский и Тихановская впервые встретились и поговорили на двух языках

26 января в Вильнюсе Зеленский и Тихановская провели первые полноценные переговоры. Они вели разговор на украинском и белорусском языках. До этого украинский лидер сравнивал права жителей Белоруссии со шпицем Александра Лукашенко.