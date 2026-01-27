Американцы стали реже поддерживать Трампа в одном вопросе

По результатам опроса агентства Reuters и компании Ipsos, уровень одобрения американцами миграционной политики президента США Дональда Трампа снизился до 39%. Это самый низкий показатель с момента его возвращения на пост, сообщает агентство.

Более половины опрошенных (53%) не поддерживают его подход. При этом 58% респондентов считают, что действия агентов иммиграционной службы (ICE) по пресечению нарушений были чрезмерными. Опрос проводился с 23 по 25 января среди более 1,1 тысячи совершеннолетних американцев.

Падение рейтинга связано с ужесточением миграционных рейдов. В январе в Миннесоте во время одной из операций офицер ICE смертельно ранил женщину, а через две недели был застрелен еще один протестующий. Эти инциденты вызвали новую волну агрессивных протестов в штате.

Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что 70% нелегальных мигрантов, задержанных агентством ICE, имели судимости или обвинения в насильственных преступлениях.