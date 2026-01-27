Владимир Зеленский на протяжении нескольких лет говорил о подписании документов о гарантиях безопасности Украине, но все это оказалось ложью. К такому выводу пришел в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

Он обратил внимание на то, что Зеленский ранее заявлял о подписании «целой кучи соглашений» с экс-президентом США Джо Байденом, а также с 29 странами, которыми якобы Украине давались гарантии безопасности.

«Я думал, у Украины уже есть гарантии безопасности. (…) Что случилось со всеми теми соглашениями, которые он подписал за последние пару лет? Я думаю, все они бесполезны», — констатировал Алекс Христофору.

При этом, по словам журналиста, Зеленский продолжает заявлять, что на 100% готов новый документ по гарантиям безопасности с США, однако его никто не подписывает.

Ранее участники неформальной «коалиции желающих» сообщили о том, что согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Киева. Франция, Британия и Украина подписали соглашение о размещении сил на украинской территории после завершения конфликта с Россией.

Вэнс раскрыл ложь Зеленского из лучших побуждений

При этом в Европе настаивают, что документ о гарантиях безопасности Украине должен быть одобрен Конгрессом США. Однако, по информации СМИ, США дали понять Украине, что предоставят ей гарантии, только в случае согласия на сделку с отказом от территорий.