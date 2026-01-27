Что произошло в мире 27 января: гражданская война в Финляндии и гибель астронавтов

27 января в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — гражданская война в Финляндии и гибель астронавтов. Подробности — в материале «Рамблера».

Гражданская война в Финляндии

Гражданская война в Финляндии длилась с 27 января по 15 мая 1918 года. Конфликт начался тогда, когда в Хельсинки на башне Народного дома подняли красный флаг. Этот жест стал символом революции и сигналом к действию для Красной гвардии. Война шла между «красными» — радикальными левыми под руководством Совета народных уполномоченных Финляндии — и «белыми», представлявшими буржуазно-демократические силы финского Сената. Красных поддержала Советская Россия, а белые получали помощь от Германии и неофициально от Швеции.

Гибель астронавтов

27 января 1967 года на испытаниях лунного корабля «Аполлон-1» произошла катастрофа. Пожар, начавшийся внутри кабины, стал причиной гибели астронавтов. Испытания проводились в атмосфере чистого кислорода на стартовом комплексе №34 в космическом Центре им. Кеннеди. Через 14 секунд после возгорания все члены экипажа — Вирджил Гриссом, Эдвард Уайт и Роджер Чаффи — погибли.

Похороны В. И. Ленина

27 января 1925 года состоялись похороны В. И. Ленина. Гроб с телом Владимира Ильича привезли в Москву в багажном вагоне № 1691. Траурный поезд шел от платформы Герасимовская (сейчас Ленинская) до Павелецкого вокзала. Его вел официальный паровоз Ленина — У127. За восемь месяцев до смерти вождя этот локомотив назначили его старшим машинистом. Паровоз вела бригада из депо Москва. В Доме Союзов, в Колонном зале, установили гроб. Там пять дней и ночей проходило официальное прощание. А 27 января забальзамированное тело Ленина поместили в Мавзолей, который построили на Красной площади по проекту архитектора А. В. Щусева.

Пожар в клубе Kiss

Пожар в клубе Kiss произошел в ночь на 27 января 2013 года в бразильском городе Санта-Мария, штат Риу-Гранди-ду-Сул. Пожар начался из-за пиротехники во время выступления группы Gurizada Fandangueira, что привело к возгоранию звукоизоляции на потолке. Погибло 232 человека, в основном молодые люди, 630 человек были ранены. В Бразилии объявили трехдневный траур, президент Дилма Руссефф вернулась из Чили для участия в мероприятиях по ликвидации последствий трагедии.

Премьера фильма «Пришельцы» режиссера Жана-Мари Пуаре

«Пришельцы» (фр. Les Visiteurs) — французская комедия режиссера Жана-Мари Пуаре. Фильм вышел в мире 27 января 1993 года, а в России — 1 февраля 1994-го. В главных ролях: Жан Рено, Кристиан Клавье, Валери Лемерсье, Мари-Анн Шазель и Кристиан Бюжо. По сюжету граф Годфруа де Монмирай и его слуга Жакуй случайно попадают во времени. Они хотели исправить ошибку, но вместо этого оказались в конце XX века.