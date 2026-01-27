Politico: ЕС готовит рекомендации по выдаче мультивиз сроком более пяти лет

Еврокомиссия (ЕК) в рамках новой визовой стратегии планирует рассмотреть возможность выдачи многократных виз сроком более пяти лет. Об этом сообщило европейское издание Politico.

© Global look

По его данным, этот шаг будет стимулировать экономический рост сообщества и снизит нагрузку на консульства. Для рассмотрения заявлений от талантливых специалистов ЕК планирует выделить дополнительное финансирование и создать в рамках Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex) отдел по визовой поддержке.

Помимо этого, в рамках стратегии подразумевается создание новой категории ограничительных визовых правил, которые будут действовать в качестве "инструмента" против заявителей из третьих стран, наряду с более строгим контролем за "безвизовыми режимами".

ЕК также внесет изменения в визовый кодекс ЕС, чтобы сделать его "более гибким и быстрым в применении санкций" против третьих стран.

Ранее портал Euractiv сообщал, что страны ЕС рассматривали возможность изменения функций Frontex, включая расширение его полномочий. О пересмотре мандата Frontex в этом году также объявляла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, и вопрос включен в план работы ЕС на 2026 год.