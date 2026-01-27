Пока вы спали: возможные провокации перед переговорами в ОАЭ и военная армада вблизи Ирана

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

СМИ: Париж выступил против покупки Киевом Storm Shadow за счет кредита ЕС

Франция выступает против проекта системы, которая упростит приобретение Украиной британских ракет Storm Shadow. Речь идет о покупке за счет кредита ЕС в 90 миллиардов евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Telegraph.

Как говорится в материале газеты, коалиция из 11 стран ЕС предложила смягчить правила, чтобы Киев мог использовать кредит в размере 90 миллиардов евро на покупку британского вооружения.

"Франция выступает против попыток упростить для Украины закупку британских ракет Storm Shadow", - говорится в публикации.

Трамп рассказал об американской военной армаде вблизи Ирана

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что военная армада США вблизи Ирана уже превышает по масштабам ту, что американские военные сформировали у берегов Венесуэлы. Глава Белого дома отметил, что ситуация с Ираном остается изменчивой, пишет РИА Новости со ссылкой на Axios.

"У нас большая армада вблизи Ирана. Больше, чем у Венесуэлы", — сказал он в интервью порталу.

Президент США также отметил, что ситуация с Ираном остается изменчивой. При этом американский лидер не стал раскрывать возможные действия Вашингтона на фоне продолжающейся эскалации, сообщает РИА Новости со ссылкой на Axios.

"Президент Трамп сказал в интервью, что ситуация с Ираном остается изменчивой… При этом он отказался обсуждать варианты (действий США – ред.), представленные ему командой национальной безопасности, или какой из них он предпочитает", - пишет портал.

"Спиной к стене": в Киеве испугались выходки Зеленского

Критика Евросоюза со стороны президента Украины Владимира Зеленского говорит о его безвыходном положении, считает корреспондент немецкого телеканала Phoenix Хеннер Хебештрайт. Таким образом журналист прокомментировал слова главы киевского режима о бездействии Европы, сообщает РИА Новости.

"Человек уже четыре года стоит спиной к стене и смотрит на утомительные европейские процессы", — сказал корреспондент.

По словам журналиста, президент Украины не ориентируется в сложностях процесса принятия решений внутри ЕС.

"Усилят атаки": в Европе предупредили о провокации перед переговорами в ОАЭ

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Киев может попытаться устроить новые провокации, чтобы осложнить переговоры и показать свою силу. Он добавил, что Украина не понимает, что именно Россия владеет ситуацией, пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал Deep Dive.

"Если уж на то пошло, я думаю, что они (Украинцы. — Прим. ред.) только усилят атаки, потому что в конце концов, кажется, что это единственное, что позволит им показать силу на переговорах", — сказал эксперт.

По словам Дизена, Киев не осознает, что именно Россия владеет ситуацией, что позволяет ей оказывать существенное давление на Украину.

Премьер Японии назвала КНДР ядерной державой

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что Китай, Россия и КНДР являются ядерными державами. Такое заявление политик сделала несмотря на то, что официальный Токио не признаёт Северную Корею государством, обладающим ядерным оружием, сообщает РИА Новости.

"Все они являются ядерными государствами", - сказала премьер, выступая в эфире телеканала TV Asahi.

Санаэ Такаити отметила, что Япония "соседствует с этими странами".