Канада направит корабль на открытие консульства в Гренландии

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд подтвердила, что правительство страны направит патрульное судно на церемонию открытия своего консульства в столице Гренландии Нууке на следующей неделе. Об этом сообщает агентство Canadian Press.

В интервью министр уточнила, что для этого будет задействовано специализированное судно, предназначенное для работы в арктических водах. Её офис дополнительно пояснил, что речь идёт о корабле, принадлежащем Береговой охране Канады, а не Военно-морским силам страны.

WSJ: Канада опасается, что США нарушат ее суверенитет в ситуации с Гренландией

На прошлой неделе Ананд уже заявляла о планах Оттавы усилить своё присутствие в Арктическом регионе, в рамках которых открытие дипломатического представительства в Гренландии запланировано на следующий месяц.

Ранее сообщалось, что Трамп не отказался от планов захватить Гренландию военным путём.