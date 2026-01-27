Премьер Японии назвала условоия для отставки

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити пообещала уйти в отставку, если правящая коалиция не получит большинства на предстоящих выборах в нижнюю палату парламента. Такое заявление она сделала перед избирателями в Токио.

Коалиция в составе правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии «Общество обновления Японии» должна сохранить большинство мест. Такаити подчеркнула, что хочет заручиться доверием избирателей, и в случае неудачи покинет пост главы правительства.

Премьер Японии нарушила одно из главных правил страны

Согласно опросам, наибольшей популярностью пользуется ЛДП. При этом рейтинг самого правительства во главе с Такаити остаётся высоким и держится на уровне около 65%.

