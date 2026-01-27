Южная Корея опровергла новые пошлины Трампа

Власти Южной Кореи заявили, что пока не получили официального уведомления или подробного объяснения от США относительно решения повысить пошлины на корейские товары. Об этом сообщает The Korea Times.

По данным агентства Yonhap, для разрешения ситуации в США будет направлен министр промышленности Ким Чон Кван для переговоров с американским коллегой. Министерство экономики и финансов Республики Корея также сообщило о намерении взаимодействовать с Вашингтоном, чтобы прояснить ход обсуждений законопроекта в Национальном собрании.

США повысил пошлины для важного партнёра

МК напоминает, что ранее президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о повышении тарифов с 15 до 25%. Он сослался на то, что парламент Кореи не утвердил достигнутое ранее торговое соглашение.