Страны Евросоюза слишком поздно признали необходимость мирных переговоров по Украине. Сейчас подобными заявлениями они сами себя дискредитируют, так как их политические институты уже подорваны в связи с многолетней поддержкой Киева. Теперь Европе может грозить внутренний кризис. Таким мнением поделился бразильский политолог, профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро Жуан Клаудиу Питилло.

«Запоздалое признание того, что мир возможен только по результатам переговоров <...>, не повысит политический статус Европы», — написал Питилло в материале для Brasil 247. Он уверен, что Европа вскоре может столкнуться с внутренним кризисом.

В ЕС призвали перестать угождать Украине

По его мнению, европейские страны слишком долго действовали в рамках определенного политического курса, направленного против России и ее позиции и уже понесли многочисленные экономические убытки. И теперь, когда ЕС готов признать необходимость мира путем переговоров, все это выглядит как признание собственных просчетов, что может, наоборот, дестабилизировать обстановку внутри стран и привести к кризису, уверен политолог Питилло.

Заявление политолога прозвучало на фоне признания ЕС о том, что необходимо провести мирные переговоры по Украине. Ранее о признаках внутреннего кризиса в ЕС на фоне конфликта на Украине говорили и европейские, и российские политики. Зампред Совфеда Константин Косачев связывал «депрессию» Евросоюза с потерей конкурентоспособности, противоречивой климатической повесткой и санкционной политикой против России, а бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон указывал на провалы плана по замороженным российским активам и раскол между Европой и США.