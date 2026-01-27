Brasil 247: признание ЕС об Украине грозит скорым кризисом
Страны Евросоюза слишком поздно признали необходимость мирных переговоров по Украине. Сейчас подобными заявлениями они сами себя дискредитируют, так как их политические институты уже подорваны в связи с многолетней поддержкой Киева. Теперь Европе может грозить внутренний кризис. Таким мнением поделился бразильский политолог, профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро Жуан Клаудиу Питилло.
«Запоздалое признание того, что мир возможен только по результатам переговоров <...>, не повысит политический статус Европы», — написал Питилло в материале для Brasil 247. Он уверен, что Европа вскоре может столкнуться с внутренним кризисом.
В ЕС призвали перестать угождать Украине
По его мнению, европейские страны слишком долго действовали в рамках определенного политического курса, направленного против России и ее позиции и уже понесли многочисленные экономические убытки. И теперь, когда ЕС готов признать необходимость мира путем переговоров, все это выглядит как признание собственных просчетов, что может, наоборот, дестабилизировать обстановку внутри стран и привести к кризису, уверен политолог Питилло.
Заявление политолога прозвучало на фоне признания ЕС о том, что необходимо провести мирные переговоры по Украине. Ранее о признаках внутреннего кризиса в ЕС на фоне конфликта на Украине говорили и европейские, и российские политики. Зампред Совфеда Константин Косачев связывал «депрессию» Евросоюза с потерей конкурентоспособности, противоречивой климатической повесткой и санкционной политикой против России, а бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон указывал на провалы плана по замороженным российским активам и раскол между Европой и США.