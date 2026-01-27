Согласно публикации итальянской газеты La Stampa, президент Украины Владимир Зеленский продолжает напрасно рассчитывать на действенную помощь ЕС после того, как европейские страны были фактически исключены из ключевого переговорного процесса по урегулированию.

Издание отмечает, что, хотя Зеленский по-прежнему апеллирует к Европе как к сообществу с общей судьбой, новый формат переговоров, отстраняющий её от участия, вынуждает Киев становиться ещё более зависимым от тех, кто контролирует диалог и вопросы гарантий безопасности.

Зеленскому напомнили о важном отличии от России

Как полагает La Stampa, сложившаяся ситуация привела к тому, что, несмотря на продолжающуюся политическую поддержку, Европейский союз лишён возможности предпринимать реальные шаги для решения кризиса и погружён во внутренние разногласия.

Ранее сообщалось, что Украина на переговорах с РФ стала более сговорчивой.