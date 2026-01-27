Премьер Японии нарушила одно из главных правил страны

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала КНДР «ядерной державой», что противоречит официальной позиции Токио. Такое заявление она сделала в ходе телевизионных предвыборных дебатов на канале Asahi.

Рассуждая о региональной безопасности, Такаити заявила, что КНДР, Китай и Россия являются ядерными державами, и подчеркнула, что Япония находится с ними по соседству. Официально же японское правительство не признаёт за Корейской Народно-Демократической Республикой этот статус.

На данный момент правительство Японии не прокомментировало высказывание премьера.

