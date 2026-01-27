СМИ: Украина на переговорах с РФ стала более сговорчивой

Согласно публикации немецкой газеты Berliner Zeitung, киевские власти демонстрируют возросшую готовность к диалогу с Россией на фоне обострения внутренних проблем в Украине.

В материале отмечается, что руководство страны сталкивается с комплексом вызовов, включая коррупционные скандалы в столице, провалы в ходе мобилизации, а также масштабное давление на граждан из-за продолжительных веерных отключений электроэнергии в крупных городах.

Стало известно об обсуждении в Раде компромиссов с Россией

По оценке издания, относительно позитивный фон последних переговоров в Абу-Даби указывает на то, что украинская сторона впервые в приватном порядке рассматривает возможность болезненных уступок, которые пока не афишируются во избежание внутриполитического кризиса.

Такое замалчивание, как полагает автор статьи, порождает многочисленные спекуляции и вопросы о том, не пытается ли президент Зеленский таким образом выиграть дополнительное время.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады неформально обсуждают вывод войск из Донбасса.