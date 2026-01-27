В парламенте Гренландии оценили независимость острова от Дании

Независимость Гренландии в ближайшие годы остается недостижимой из-за экономических и демографических ограничений, а также сильной зависимости от Дании. Об этом заявил вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен.

«Независимость Гренландии не является реальностью, может быть, через пять лет или через десять лет», — сказал он.

Его слова приводит РИА Новости. Оттосен подчеркнул, что Гренландии необходимо и дальше оставаться в рамках Королевства Дания, поскольку существующая модель взаимодействия обеспечивает стабильность экономике и социальной системе острова.

Вице-спикер напомнил, что население Гренландии составляет около 56 тысяч человек против примерно 5 миллионов жителей Дании. На этом фоне он назвал остров «слишком маленьким в большой стране» и указал, что скромная численность населения и ограниченная налоговая база затрудняют формирование устойчивого бюджета без датских субсидий. Оттосен отметил, что Копенгаген остается ключевым партнером Гренландии в вопросах финансирования инфраструктуры, медицины, образования и обеспечения транспортной доступности отдаленных районов.

Ранее статус Гренландии становился предметом международного внимания на фоне заявлений экс-президента США Дональда Трампа о необходимости установления контроля Вашингтона над островом для национальной обороны. Тогда европейские лидеры подчеркивали, что будущее Гренландии должно определяться только ею самой и Данией, напоминая об ее автономном статусе в составе королевства.