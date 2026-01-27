Венгрия отказывается платить за восстановление Украины

Правительство Венгрии больше не намерено участвовать в финансировании Украины и поддержке Киева. Об этом заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети X. Его критика связана с планами Евросоюза выделить Украине десятки миллиардов евро до 2027 года.

«Мы не будем платить за российско-украинский конфликт. Мы не будем платить за поддержание функционирования Украины в течение следующих десяти лет. И мы больше не хотим оплачивать повышенные счета за коммунальные услуги из-за этого!» — написал Ковач, его слова приводит РИА Новости.

Орбан: Венгрия вызвала посла Украины в МИД из-за угроз Киева в адрес Будапешта

Ранее в январе премьер-министр Виктор Орбан объявил о запуске общенациональной петиции против планов Евросоюза выделить Украине 90 миллиардов евро. По его словам, под документом планируют собрать подписи граждан, которые не согласны с тем, что обязательства по новым займам ЕС лягут на будущие поколения. Орбан также заявлял, что именно жители стран Евросоюза, принявших решение о кредите, а не Украина, будут расплачиваться по этому долгу.

Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро для покрытия финансовых потребностей Украины в 2026–2027 годах было принято на саммите Евросоюза в декабре 2025 года. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется направить на военную помощь с приоритетом закупок вооружений у европейских производителей. Тогда же сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. На том же саммите Бельгия заблокировала инициативу использовать для нужд Украины замороженные российские активы.