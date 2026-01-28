МИД КНР заявил о готовности открыть новую главу в отношениях с Британией

Китай рассчитывает, что предстоящий визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера позволит открыть новую главу в развитии двусторонних связей.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Китайская сторона готова воспользоваться этим визитом как возможностью для укрепления политического взаимного доверия с британской стороной, углубления практического сотрудничества и совместного открытия новой главы в здоровом и стабильном развитии китайско-британских отношений", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Пекин и Лондон, как постоянные члены Совета Безопасности ООН, должны поддерживать коммуникацию, что отвечает общемировым интересам.

Визит Стармера в Китай начинается 28 января и продлится до 31 января. Как ожидается, он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Стармер станет первым британским премьером с 2018 года, который посетит Пекин. Последний раз подобную поездку совершила Тереза Мэй, занимавшая должность главы правительства с 2016 по 2019 год.