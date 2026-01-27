США повысил пошлины для важного партнера

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении торговых пошлин на товары из Южной Кореи с 15 до 25%. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Под новые тарифы подпадают автомобили, древесина, фармацевтическая продукция и ряд других товаров.

Американский лидер объяснил это решение тем, что Нацсобрание Южной Кореи до сих пор не утвердил торговое соглашение, о котором лидеры двух стран договорились в июле 2025 года. Трамп отметил, что сделка была подтверждена во время его визита в Сеул в октябре того же года.

В своём посте в соцсети Truth Social Трамп заявил, что, поскольку парламент Республики Корея не принял историческое соглашение, он использует своё право и повышает тарифы.

