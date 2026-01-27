Euronews: Европа назначит спецпосланника для переговоров с Кремлем

Еврокомиссия допустила возможность возобновления прямого политического диалога с Москвой и поддержала идею назначения специального посланника ЕС по взаимодействию с Кремлем. Об этом сообщил брюссельский корреспондент издания Euronews со ссылкой на источники в структурах Европейского союза.

«Европейские лидеры сейчас обсуждают идею назначения специального посланника для взаимодействия с Кремлем и выражения единой европейской позиции. Параллельно европейцы тесно сотрудничают со своими американскими коллегами по двум важнейшим элементам, которые будут сопровождать мирное соглашение из 20 пунктов», — цитирует Euronews представителя Европейской комиссии. При этом собеседники подчеркивают, что обсуждение не означает автоматического смягчения санкций или пересмотра существующей линии сдерживания.

Ранее в Европе усиливались призывы к пересмотру линии в отношении Москвы: лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предлагал снять санкции, восстановить диалог и торговлю с Россией. Параллельно Франция и Италия лоббировали в ЕС создание поста спецпереговорщика по Украине, на который рассматривали экс-президента Финляндии Александра Стубба. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркивал необходимость диалога с Москвой, на что в Кремле отвечали, что контакты возможны только на основе взаимопонимания.