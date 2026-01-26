Политолог объяснил случайный переход Зеленского на русский язык
Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Вильнюсе с литовским лидером Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким, оговорившись, неожиданно перешёл на русскую речь. Этот случай прокомментировал в разговоре с aif.ru политолог Василий Вакаров.
По его мнению, случайный переход на русский язык красноречиво свидетельствует о внутренних мыслительных процессах главы киевского режима.
Специалист пояснил, что, по его наблюдениям, Зеленскому приходится прилагать значительные интеллектуальные усилия для публичных выступлений. Каждую мысль он сначала формулирует на русском, и лишь затем переводит её на украинский или английский.