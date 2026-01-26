Политолог объяснил случайный переход Зеленского на русский язык

Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Вильнюсе с литовским лидером Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким, оговорившись, неожиданно перешёл на русскую речь. Этот случай прокомментировал в разговоре с aif.ru политолог Василий Вакаров.

По его мнению, случайный переход на русский язык красноречиво свидетельствует о внутренних мыслительных процессах главы киевского режима.

«Зеленский не знает ни украинского, ни английского языка. Он актер, он пытается играть на этих языках, но он не понимает ни один, ни другой язык. Зеленский мыслит на русском, он общается в кругу своих друзей на русском. Вот почему слова на русском вырываются у него», – заявил политолог.

Специалист пояснил, что, по его наблюдениям, Зеленскому приходится прилагать значительные интеллектуальные усилия для публичных выступлений. Каждую мысль он сначала формулирует на русском, и лишь затем переводит её на украинский или английский.