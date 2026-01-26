Дания и Германия создадут энергохаб в Балтийском море

ФРГ и Дания заключили соглашение о реализации совместного масштабного энергетического проекта на острове Борнхольм в Балтийском море. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

© Havariekommando

По данным агентства, проект носит название Bornholm Energy Island. Подписание документа состоялось в рамках саммита государств Северного моря в Гамбурге.

На датском острове предполагается построить энергетический хаб, куда будет поступать электроэнергия, получаемая на ветровых станциях в Балтийском море.

В дальнейшем ее планируется направлять в Германию и Данию. Стороны договорились разделить расходы по финансированию.

«Мы должны сейчас побеспокоиться о том, чтобы не попасть в зависимость от других стран за пределами Европы — не только в том, что касается энергетики, но и в других областях», — заметила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, отметил, что ранее в Европе не пытались реализовать подобные проекты.

Ранее сообщалось, что в августе 2022 года Дания и Германия достигли соглашения по «энергетическому острову» мощностью 3 ГВт. По словам разработчиков, такой мощности достаточно для обеспечения энергией около 4,1 млн домохозяйств.

В марте 2023 года Берлин и Копенгаген договорились оказывать помощь потенциальным операторам и пользователям водородной инфраструктуры, чтобы начать поставки этого топлива с 2028 года.

В июне 2024 года стало известно, что Дания и Германия строят между датским городом Редбю и немецкой общиной Путгартен Фемарнбельтский тоннель.

Проект включает 79 стандартных и 10 специальных секций, каждая весом 73 000 тонн и размерами 217x42x10 метров.