Белый дом показал в ролике про нелегалов драку с россиянином

Белый дом опубликовал видео, посвященное проблеме нелегальных мигрантов — в нем были кадры с дракой, в которой участвовал гражданин России Вадим Улюмджиев. Об этом сообщает РИА Новости.

© Соцсети

Отмечается, что ролик содержит кадры, на которых нелегальные мигранты совершают противоправные действия. Один из таких видеофрагментов — запись с камер парковки торгового центра в Южной Каролине. На этих кадрах можно увидеть, как 42-летний водитель Uber из России нокаутировал клиента, с которым у него возник конфликт.

Напомним, что после конфликта пассажир подал на россиянина в суд — Улюмджиева арестовали в мае прошлого года. Тогда мужчина внес за себя залог, но его тут же повторно арестовала служба ICE, после чего он был отправлен в центре для нелегальных мигрантов.

Ранее Трамп приказал губернатору Миннесоты передать федералам преступников-мигрантов.