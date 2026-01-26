Трамп призвал положить конец «городам-убежищам» для нелегалов

Президент США Дональд Трамп призывает конгресс принять закон против существования «городов-убежищ» для нелегалов. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

© Газета.Ru

«Американские города должны быть безопасными убежищами только для законопослушных граждан, а не для опасных нелегальных преступников-иностранцев, которые нарушили законы нашей страны и которым здесь не место», — сказала представитель Белого дома.

До этого Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что конгресс должен принять закон, запрещающий властям крупных городов создавать благоприятные условия для нелегалов.

24 января сотрудник иммиграционной службы США выстрелил в мужчину во время протестов в Миннеаполисе, где продолжается операция по поиску нелегалов. По данным СМИ, пострадавший был медиком и пытался помочь протестующей, которую силовики толкнули на землю. При этом федеральные власти утверждают, что он был вооружен и планировал напасть на агентов. Это не первый подобный инцидент: несколькими неделями ранее сотрудники службы также выстрелили в 37-летнюю женщину. Теперь протестные акции в городе вспыхнули с новой силой, а правительству США грозит шатдаун.